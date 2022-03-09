«Мы приехали просто в пекло!»: русский оккупант воевал за выплату кредитов
- 9.03.2022, 16:29
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Перехвачен еще один телефонный разговор захватчиков.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват переговоров российского оккупанта с родственникам в РФ.
Оказалось, что русский оккупант воюет за выплату кредитов.
А его русская мать приказывает сыну-оккупанту:
- Слушай меня внимательно! Никакого заявления [на увольнение] не забирай! Главное живым остаться – все нормально будет. Кредитов не будет! Нормально будет.
- Мама я знал, куда еду!
- Ты знал куда едешь! Но не в боевые действия, вы ехали на зачистку, а не на боевые действия! Чтобы вас там крошили как винегрет.
- Мама мы приехали просто в пекло! Просто в пекло! Нас просто на...ли всех!