«Мы приехали просто в пекло!»: русский оккупант воевал за выплату кредитов 9.03.2022, 16:29

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Перехвачен еще один телефонный разговор захватчиков.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват переговоров российского оккупанта с родственникам в РФ.

Оказалось, что русский оккупант воюет за выплату кредитов.

А его русская мать приказывает сыну-оккупанту:

- Слушай меня внимательно! Никакого заявления [на увольнение] не забирай! Главное живым остаться – все нормально будет. Кредитов не будет! Нормально будет.

- Мама я знал, куда еду!

- Ты знал куда едешь! Но не в боевые действия, вы ехали на зачистку, а не на боевые действия! Чтобы вас там крошили как винегрет.

- Мама мы приехали просто в пекло! Просто в пекло! Нас просто на...ли всех!

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