Российские военные убежали в лес, оставив технику и записки с просьбами простить

Российские военные убежали в лес, оставив технику и записки с просьбами простить10
- 9.03.2022, 19:16
- 29,368
Морально-психологическое состояние оккупантов не позволяет выполнять дальнейшие задачи.
Оперативное командование "Север" сообщило о том, что российские оккупанты с северного фронта разбиты. Остатки боевиков бежали в лес, оставив в уцелевшей технике записки с просьбами простить.
Командование сообщило, что оккупанты в очередной раз разбиты и прячутся в лесах. Некоторые добровольно начали покидать технику и писать записки с извинениями.