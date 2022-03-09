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Российские военные убежали в лес, оставив технику и записки с просьбами простить

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  • 9.03.2022, 19:16
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Российские военные убежали в лес, оставив технику и записки с просьбами простить

Морально-психологическое состояние оккупантов не позволяет выполнять дальнейшие задачи.

Оперативное командование "Север" сообщило о том, что российские оккупанты с северного фронта разбиты. Остатки боевиков бежали в лес, оставив в уцелевшей технике записки с просьбами простить.

Командование сообщило, что оккупанты в очередной раз разбиты и прячутся в лесах. Некоторые добровольно начали покидать технику и писать записки с извинениями.

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