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Изголодавшиеся оккупанты РФ в Украине ходят по дворам и воруют кур

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  • 9.03.2022, 19:36
  • 10,442
Изголодавшиеся оккупанты РФ в Украине ходят по дворам и воруют кур

Видеофакт.

Оголодавшие российские оккупанты скатились до того, что начали воровать кур с украинских дворов.

Кадрами поделился Telegram-канал ЗСУ Війна з окупантами.

"Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти", - подписано видео.

На кадрах видно, что трое военных РФ зашли во двор и начали совать птицу в мешки. Один из них даже вооружился палкой и начал "палить" по курам.

Где именно происходило подобное мародерство, доподлинно неизвестно.

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