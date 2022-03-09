Изголодавшиеся оккупанты РФ в Украине ходят по дворам и воруют кур

Изголодавшиеся оккупанты РФ в Украине ходят по дворам и воруют кур16
- 9.03.2022, 19:36
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Видеофакт.
Оголодавшие российские оккупанты скатились до того, что начали воровать кур с украинских дворов.
Кадрами поделился Telegram-канал ЗСУ Війна з окупантами.
"Кацапские оккупанты воруют кур у обычных людей. Это не то, что фашисты, они их давно уже переплюнули, черти", - подписано видео.
На кадрах видно, что трое военных РФ зашли во двор и начали совать птицу в мешки. Один из них даже вооружился палкой и начал "палить" по курам.
Где именно происходило подобное мародерство, доподлинно неизвестно.