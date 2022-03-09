Доклад ООН о правах человека в Беларуси: Ситуация полной безнаказанности 4 9.03.2022, 20:34

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Доклад включает положение с правами человека с периода до выборов 9 августа 2020 года и до 31 декабря 2021-го.

В Беларуси продолжается давление властей на оппонентов, гражданское общество, журналистов и адвокатов. Это привело к нарушению основных прав десятков тысяч жителей страны и к неблагоприятным последствиям в жизни большого количества других людей. При этом нет никаких свидетельств, что преступники привлечены к ответственности, говорится в докладе Управления ООН по правам человека, опубликованном сегодня.

В документе рассматривается положение с правами человека в Беларуси — с периода до выборов 9 августа 2020 года и потом до 31 декабря 2021-го. Он основывается на 145 опросах очевидцев, а также на анализе информации и доказательств из широкого круга источников.

"Очевидно, что аресты преимущественно проводились случайным образом, и что силы безопасности преследовали и усмиряли всех, кто им попадался. Кроме того, люди без опознавательных знаков и в масках участвовали в насильственном разгоне протестов, создавая атмосферу страха и беззакония", — отмечают авторы доклада.

С мая 2020 года по май 2021-го в Беларуси было арестовано не менее 37 000 человек. Многие из них получили административный арест на срок до 15 суток. Среди них только в период с 9 по 14 августа произвольно арестованы и помещены под стражу около 13 500 человек.

В докладе говорится, что белорусские силовики систематически применяли пытки и ненадлежащее обращение в отношении оппонентов власти. Многие пострадавшие боялись подавать жалобу, а поданные жалобы были отклонены. К концу 2021 года 969 человек сидели в тюрьме по политически мотивированным обвинениям.

Также авторы доклада упоминают давление на гражданское общество и СМИ. К октябрю 2021 года было закрыто 270 неправительственных организаций, а к концу того же года 32 журналиста были арестованы и 13 СМИ объявлены "экстремистскими".

"Масштабные и повторяющиеся действия властей по подавлению несогласных и гражданского общества, независимых СМИ и оппозиционных групп, указывают на ситуацию полной безнаказанности в Беларуси", — констатирует Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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