ВСУ без потерь выбили российских оккупантов из Дергачей в Харьковской области 9.03.2022, 22:49

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Враг пытался оцепить город.

ВСУ выгнали российских оккупантов из Дергачей на Харьковщине и взяли под полный контроль территорию города.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.

Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля.

Наши украинские военные потерь не понесли", - говорится в сообщении.

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