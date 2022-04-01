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Под Киевом ВСУ «покрошили» тихоокеанских морпехов РФ

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  • 1.04.2022, 7:42
  • 19,810
Под Киевом ВСУ «покрошили» тихоокеанских морпехов РФ

Подразделения российской 155-й отдельной бригады практически полностью уничтожены.

Недавно президент РФ Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот), которые участвовали в агрессии против Украины, передает glavred.info.

Известно, что бригада дислоцируется во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края. После распада СССР дивизия выполняла боевые задания в Чечне. В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада прикрывала авиационную группу россиян.

Отметим, что по данным журналиста Романа Цимбалюка, "подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) практически полностью уничтожены ВС Украины. Как сообщается, в результате принятия необдуманных решений командования бригады потери составили около 600 военнослужащих убитыми и столько же раненых".

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