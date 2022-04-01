«Война нанесла по луканомике такой удар, что власти просто не знают, куда бежать» 9 1.04.2022, 7:55

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Дмитрий Бондаренко

К чему готовиться белорусам?

Как война в Украине меняет расклад сил в Беларуси? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

—Как вы считаете, уход российских войск с черниговского и киевского направлений — это уловка или Кремль меняет планы?

— У России поменялись планы, потому что не удалось захватить с наскока ни Киев, ни даже Чернигов. Россияне понесли огромные потери в жилой силе и технике, поэтому нужно было менять подходы. Можно отметить удачную оборону Украины, но битва на севере, по моему мнению, еще не закончена.

По той информации, которая идет, в том числе — из официальных заявлений американской разведки, часть войск возвращается в Беларусь. Также российские войска перебрасываются с севера на восток и даже юг Украины.

— Разведки западных стран давали Украине после нападения РФ 72 часа. Благодаря чему украинский народ выстоял?

— Благодаря тому, что это украинский народ и украинские воины. В свое время я служил срочную службу в спецназе ГРУ. У нас была элитная бригада, которая базировалась за рубежом. Это были солдаты из России (причем только из европейской части), Украины и Беларуси. Наши офицеры говорили, что в бригаде самые лучшие солдаты — это украинцы, на втором месте белорусы, а на третьем — россияне. Безусловно, есть индивидуальные особенности, но эта оценка от офицеров элитного подразделения советской армии.

Если честно, не понимаю россиян, которые так рискнули воевать с Украиной. Они не могли покорить несколько сотен тысяч чеченцев на протяжении восьми лет. И если сейчас Кадыров умрет или уйдет, то Чечня будет готова снова воевать с Россией. Здесь же РФ напала на многомиллионную Украину, которая имеет огромную территорию. Это просто роковая ошибка российских правителей.

Также важно то, что украинцы сражаются за свою землю. У них очень высокий боевой дух.

Отмечу, что военное командование Украины после 2014 года очень эффективно работало. Многие офицеры и сержанты прошли подготовку по системе НАТО, многие инструкторы были из стран НАТО, Израиля и так далее. Все отмечают, что украинцы наголову превосходят российскую армию по умению воевать, использовать то вооружение и возможности, которые у них есть.

— Как война в Украине меняет расклад сил в Беларуси?

— Считаю, что развитие ситуации сейчас значительно ускорилось. Победа Украины в войне или, скажем, «не победа» России в войне, приведет к неминуемой смене власти в Беларуси.

Для нас плохим вариантом будет (я уже об этом говорил), если украинское руководство пойдет на поводу у Путина и будет серьезно относиться к различным мирным соглашениям, так как это сильная сторона путинской власти. Мы видели это на примере Сирии и даже Ливии. Россия всегда нарушает мирные договоренности в свою пользу, к ним нельзя относиться серьезно.

Если это «минское» или «стамбульское» соглашение будет заключено, то ситуация несколько заморозится, а Беларусь снова может стать контрабандным хабом, через который будут обходиться санкции против России и самого режима Лукашенко.

— Насколько в Беларуси вероятна социальная напряженность из-за экономических последствий от санкций против режима Лукашенко и Кремля?

— В связи с тем, что руководство Украины почему-то доверяло Лукашенко и отказывалось присоединиться к санкциям Евсросоюза, США, Канады и Великобритании против белорусского режима, это позволяло ему оставаться на плаву. Потому что существовал и прямой географический обход через украинскую территорию, и различные схемы, которые использовали российские олигархи, режим Лукашенко и украинские бизнесмены. Это позволяло Лукашенко зарабатывать миллиарды долларов.

В связи с войной эти схемы перестали существовать, прекратилась накачка белорусского режима украинскими миллиардами и многие белорусские предприятия просто остановились.

Мы знаем, что практически прекратил свою работу «Белкалий», который давал до 40% процентов валюты в Беларусь. Многие люди не получают премии, просто ушли в отпуск на 2/3, за свой счет. Очень тяжелая ситуация на «Гродно Азоте». У предприятий, производящих удобрения, начались проблемы из-за того, что Украина арестовала вагоны и их сейчас просто нет. Если бы даже хотели пустить их по железной дороге через полсвета — их сейчас просто не существует.

Естественно, были нанесены удары и по другим предприятиям: по МАЗу, по МТЗ. Украина также много покупала белорусских товаров, через ее территорию наши машины шли в другие страны.

Наверное, за всю мою жизнь, за мои 58 лет, такого катастрофического состояния белорусской экономики еще не было. Если говорят, что по отношению России санкции еще не заработали в полную меру, то по луканомике нанесен такой удар, что власти просто не знают, куда бежать.

— Власти надеются, что удастся отправить эти товары на российский рынок. Есть ли такая возможность?

— Частично будет строиться автаркия в составе России и Беларуси. Какие-то товары смогут пойти на российский рынок, но Россия не будет за них платить, потому что Лукашенко уже получил отсрочку по кредитам. Почти бесплатно будут идти и продовольствие, и машины, ведь Россия не может за один и тот же товар платить несколько раз. Самое главное, что не будет поступления валюты в страну. Торговое сальдо с Россией всегда было катастрофически отрицательным. Белорусский режим от продажи калия, древесины и главным образом нефтепродуктов из российской нефти на Запад получал 80 процентов всей валюты. Сейчас этого просто не будет. Как из-за введенных санкций, так и по причине нарушения логистических связей и потери большинства рынков для лукашенковского режима.

— Повлияет ли на ситуацию в Беларуси такой новый фактор, как воюющий в Украине белорусский батальон Кастуся Калиновского и другие подразделения?

— Конечно. И надо отметить, что многие люди, которые едут добровольцами, вступили в батальон Калиновского и другие подразделения, отказались от хорошей работы, от обеспеченой жизни на Западе. И этими мужчинами, нашими героями, можно восхищаться и они не только спасают «гонар нацыі», рискуя своей жизнью за свободу Украины, но и приближают освобождение нашей страны.

И, конечно, этот фактор стал решающим в том, что не вступила в войну в полном масштабе белорусская армия. И российское руководство, и лукашисты понимают, что если бы белорусы вошли в составе сегодняшних воинских частей на территорию Украины, им было бы куда сдаваться и к кому примкнуть.

Можно также отметить, что отличная работа белорусских журналистов и блогеров, которые смогли подготовить общественное мнение в стране по отношению к российской агрессии в Украине, а также наличие батальона Калиновского и других сотен белорусских добровольцев, спасли Киев от захвата и во многом помешали реализовать те планы Путина в отношении севера Украины, о которых мы говорили в начале. Это наш белорусский вклад в общую борьбу с рашистами и лукашистами.

— К чему сегодня готовиться белорусам?

— Надо отбросить инфантильность. Конечно, мы можем говорить украинцам, что у нас всегда была и есть иная ситуация, чем в Украине. Но давайте согласимся, что украинцы сегодня рискуют значительно больше в борьбе за свободу и независимость своей страны. А что, наша белорусская независимость, она стоит меньше или она не заслуживает того, чтобы за не боролись? Поэтому в первую очередь мужчинам нужно готовиться к серьезным действиям. И формы белорусского сопротивления могут быть самыми различными. Выбор очень большой.

Думаю, что людям, которые не могут покинуть страну и не могут поехать добровольцами, надо готовиться к всеобщей забастовке, надо искать слабые места у режима, надо искать слабые места на конкретных белорусских предприятиях и сочетание методов саботажа и забастовки в какой-то момент станут решающими во всей этой битве демократического мира против варварских диктатур.

Каждый сам себе должен поставить задачу, что он может сделать как один человек, как часть предприятия, но и как житель того или иного региона. Надо быть готовым к белорусскому восстанию, но не просто так на пустом месте — надо серьезно быть к этому готовыми.

Мы — часть мировых сил добра, которые выступили против двух диктаторских режимчиков, и мы обязательно победим.

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