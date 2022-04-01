«Пьют и продают награбленное в Украине»: белорусы рассказали о российских солдатах 5 1.04.2022, 8:51

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Оккупанты практически не моются и дурно пахнут.

Журналисты "Радыё Свабода" взяли интервью у жителей Гомельской области, из которой российские войска 24 февраля совершили вторжение в Украину.

"Колонны танков, БТР и "Уралов" были бесконечны. Я пытался поговорить с российскими военными, но они были очень злы. Насколько я знаю, им запрещено с нами связываться, давать какую-либо информацию", — рассказал журналистам житель Брагинского района.

В издании отмечают, что солдат РФ, вместо разговоров, дал жителю агитационный листок.

В нем говорится: "Дорогие товарищи, друзья, нам не нужна война!" Мы не собираемся нападать и бомбить города. Мы пришли воевать не с украинским народом, а с националистами, от рук которых гибнут мирные люди. Однажды мы победили фашизм и не имеем права сдавать позиции".

Журналистам также посчастливилось пообщаться с жителем белорусского города Мозыря, которого в целях безопасности называют "Максимом".

"Русские ведут себя в Мозыре как хозяева жизни. Рядом с деревней Боков Мозырского района у них есть аэродром и лагерь, их много. Там гулял один местный — так его остановили русские, начал цепляться: "Что ты тут делаешь, что ты тут делаешь". Его окружили и вызвали в КГБ. Его взяли на допрос с приставленным к боку пистолетом", — поделился Максим.

Он добавил, что россияне заполонили местные бары и терроризируют местное население.

"У одного из наших друзей длинные волосы. Так русский солдат уцепился за него у стойки. Мол, почему у тебя такие длинные волосы? Нас бы за это убили! Где-то там "у них", или в Чувашии, или в Забайкалье. Еще особенность в том, что они сильно воняют, по запаху можно сказать, когда зайдешь в магазин, что они здесь. Ведь я думаю, что они не моются. Командиры живут в нормальных условиях — в гостинице "Припять". Солдаты — в лесу в палатках и даже в амбарах. В селе Прудок живут в хуторских сараях. Там на ковриках спят. Может, поэтому они и воняют", — добавляет Максим.

Также много техники и русских войск в Наровле. Там есть полевой госпиталь, где раненым россиянам оказывают первую помощь. Потом их везут в Мозырь или Гомель. Трупы отправляют домой — в Россию.

Илья (имя изменено — ред.) живет в Мозыре и каждый день видит в небе российские самолеты, военные — на улицах родного города.

"Их водители продают дизтопливо по 15 рублей за канистру. Они вывозят "трофеи" из Украины, награбленные, и предлагают на продажу местным жителям. Холодильники, бытовая техника, шины и все, что попадется под руку", — говорит Илья.

По его словам, развлечений у россиян немного — девушки "легкого поведения" и драки.

"Ничего хорошего не скажу. Неприятно, когда с ними играют наши девочки "с низкой социальной ответственностью". Я не знаю, где они встречаются — на улице или в Интернете. Драки совершаются в пьяном виде, в барах", — добавил местный житель.

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