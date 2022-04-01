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Момент удара и взрыва нефтебазы в российском Белгороде показали на видео

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  • 1.04.2022, 8:57
  • 8,576
Момент удара и взрыва нефтебазы в российском Белгороде показали на видео

Сейчас горят восемь резервуаров с топливом.

В русском городе Белгород ночью загорелась нефтебаза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, появились видео удара и взрыва нефтебазы.

По заявлению властей РФ, причиной сильного пожара на объекте является авиаудар с двух вертолетов ВС Украины, на низкой высоте зашедших на территорию России.

Сообщается, что сейчас горят 8 резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня еще на столько же.

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