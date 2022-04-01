Витебск спускают с молотка

Витебск спускают с молотка7
- 1.04.2022, 11:59
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Хотят продать здания школы, винзавода и объект историко-культурной ценности.
На этот месяц комитетом «Витебскоблимущество» назначено 55 аукционов, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Так, 7 апреля к продаже предлагается 13 объектов, расположенных в Витебске. Среди них — объект культуры на улице 1-й Краснобригадной (является историко-культурной ценностью), а также помещения бывшего винзавода на Покровской, здание бывшей школы в переулке Клубном, административные здания на Горького и Заслонова, бывший жилой дом на Гагарина.
Параллельно в Витебской области распродают через аукционы 30 акционерных обществ, из которых 9 нерентабельны.