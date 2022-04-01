Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую» 1.04.2022, 13:14

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СБУ перехватили разговор российского командира с подчиненным.

Российские войска уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую».

Об этом говорится в перехвате разговоров оккупантов, сделанном СБУ, сообщает УНИАН.

Россияне идут на это, чтобы создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине. В частности, на новых перехватах слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию «уничтоженных минометов»:

«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х…ни… Давайте побыстрее!» – недовольно говорить командир.

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