Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую»
- 1.04.2022, 13:14
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СБУ перехватили разговор российского командира с подчиненным.
Российские войска уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую».
Об этом говорится в перехвате разговоров оккупантов, сделанном СБУ, сообщает УНИАН.
Россияне идут на это, чтобы создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине. В частности, на новых перехватах слышно, как российский командир ставит своему подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию «уничтоженных минометов»:
«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х…ни… Давайте побыстрее!» – недовольно говорить командир.