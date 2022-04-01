Украинские военные освободили 13 населенных пунктов в Черниговской области

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов в Черниговской области3
- 1.04.2022, 14:20
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Российские войска отступают.
Россияне продолжают блокировать Чернигов. В то же время, после частичного ухода оккупантов Вооруженные Силы возобновили контроль над 13 населенными пунктами на Черниговщине.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины проинформировали о ситуации с "отводом" российских войск по черниговскому направлению по состоянию на 12:00 1 апреля.
На Северском направлении противник продолжает блокировать Чернигов. В то же время россияне перемещают войска Центрального военного округа в районы, которые расположены очень близко к государственной границе Украины.
После ухода противника подразделения Вооруженных Сил Украины взяли под контроль населенные пункты:
Рудня,
Шевченково,
Бобрик,
Старая Басань,
Новая Басань,
Макеевка,
Погребы,
Бажановка,
Владимировка,
Шняковка,
Сальное,
Софиевка,
Гавриловка.
Напомним, что украинские защитники также освободили от оккупантов 15 населенных пунктов Киевской области. Среди них – Демидов и Дымер.