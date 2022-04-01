В Черниговской области партизаны устроили засаду для российской бронетехники: видеофакт 4 1.04.2022, 15:30

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Украинцы провели удачную «охоту» на врага.

На Черниговщине против российских захватчиков борются не только военные. Свою землю самоотверженно защищают и гражданские. В сети появилось видео четкой работы черниговских партизан.

Как сообщило Оперативное командование "Север", партизанские отряды Черниговщины открыли охоту на врага. Своими точными действиями они "гостеприимно" провели колонну российской бронетехники, которая, судя по всему, уже отступала.

В конце концов, кому как не местным жителям знать, где лучше бить оккупантов.

"Черниговщина – край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу", - отметили в оперативном командовании "Север".

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