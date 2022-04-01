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Генштаб ВСУ заявил о потере контроля над Изюмом

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  • 1.04.2022, 16:50
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Генштаб ВСУ заявил о потере контроля над Изюмом

Это важный плацдарм обороны на Донбассе.

Информацию о потере контроля над населенным пунктом Изюм сегодня, 1 апреля, предоставили в Генштабе ВСУ. Это значимая потеря для украинский сил, так как город являлся плацдармом для организации обороны Краматорска и Славянска Донецкой области.

Ожидается, что рашисты начнут наращивать группировку войск именно на Изюмском направлении.

В Генштабе ВСУ также проинформировали о том, что враг осуществил форсирование реки Северский Донец и установил контроль над размещенными им же понтонными переправами.

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