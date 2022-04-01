Полная отмена роуминга между Беларусью и Россией планируется до 1 июня

Полная отмена роуминга между Беларусью и Россией планируется до 1 июня10
- 1.04.2022, 18:17
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Заявления об отмене роуминга между двумя странами звучат с 2013 года.
Беларусь и Россия планируют полностью отменить роуминг до 1 июня. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов, передает РИА "Новости".
Сейчас, как сообщалось ранее, отменяется лишь плата за входящие звонки.
Заявления об отмене роуминга между двумя странами звучат с 2013 года. За это время в Беларуси поменялись пять послов России. А роуминг где был, там и остался.