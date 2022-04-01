Литва арестовала квартиру российского пропагандиста Артема Шейнина

Литва арестовала квартиру российского пропагандиста Артема Шейнина21
- 1.04.2022, 18:28
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Санкции применены к недвижимому имуществу в Паланге.
В Литве в отношении российского пропагандиста, телеведущего Артема Шейнина введены финансовые санкции, сообщила в пятницу Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), сообщает Delfi.
Санкции применены к недвижимому имуществу, находящемуся в Литве и принадлежащему Шейнину и его супруге – в отношении квартиры более 100 кв.м. метров площади в курортной Паланге, стоимость которой по данным массовой оценки 2014 года составила почти 60 тыс. евро. По данным СРФП, текущая стоимость, вероятно, будет значительно выше.
СРФП обратилась в Реестровый центр для дальнейших действий - найденная недвижимость «заморожена».
Шейнин работал одним из руководителей Государственной дирекции общественно-журналистских программ Первого канала России. В настоящее время он ведет ток-шоу на этом телевидении.
Президент России Владимир Путин вручил благодарность Шейнину за его работу в СМИ.