Белорусские предприятия работают на склад 4 1.04.2022, 19:10

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По сравнению с прошлыми периодами зафиксирован рост стоимостных показателей.

На 1 марта 2022 года складские запасы у флагманов промышленности составили 6,410 млрд руб. Таковы оперативные данные Белстата, пишет banki24.by.

Относительно аналогичной даты в 2021 году денежная оценка запасов выросла – тогда на складах лежала продукция на 5,658 млрд руб. По сравнению с уровнем запасов на 1 февраля 2022 года также зафиксирован рост – с 6,136 млрд руб.

Кроме стоимостных показателей есть процентные. По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 56,8%. Месяцем ранее (на 1 февраля) относительный уровень запасов готовой продукции был ниже (53,4%), а на 1 марта 2021 года – выше (65,2%).

За январь 2022 года выпуск промышленности вырос на 7,2% к уровню прошлого года, однако уже в феврале сократился на 0,2% к 2021 году. Судя по косвенным данным (прямые недоступны), на динамику промышленности негативно повлияли западные санкции.

В феврале по Минску промышленное производство упало к 2021 году на 2,6%, по Минской области – на 3,3%, по Могилевской области – на 1,5%. В отраслевом разрезе среди открытых позиций за февраль 2022 года сократили выпуск к уровню прошлого года легпром (на 4,1%), металлурги (на 3,5%), производители транспортных средств и оборудования (на 0,2%), энергетики (на 6,2%).

В первой половине 2021 года дела в белорусской промышленности шли существенно лучше. За первый квартал рост промышленного производства составил 9,2%, за второй квартал – 11,6%. Но уже в третьем квартале темпы роста затормозились до 2,9%.

В декабре 2021 года вступили в силу санкции США в отношении «Беларуськалия», а в апреле вступают в силу санкции против «Белорусской калийной компании». С февраля 2022 года литовцы перекрыли транзит белорусских калийных удобрений в порт Клайпеды. Весной-летом все это может внести негативный вклад в динамику выпуска и повысить относительный уровень складских запасов.

Более 42% складских запасов страны сконцентрировали Минск и Минская область – 1,167 и 1,536 млрд руб. соответственно. Кроме того, на этих территориях на 1 марта 2022 года наблюдался высокий относительный уровень запасов – 79,5% и 72,9% от среднемесячного выпуска.

Среди отраслей крупнейшие по деньгам запасы готовой продукции на отчетную дату лежали на складах пищепрома (1,342 млрд руб.), легпрома (765 млн руб.) и машиностроения (694,7 млн руб.).

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