Авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки
- 10.04.2022, 8:12
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Оккупанты проигрывают битву за небо над Украиной.
ВСУ поразили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты.
"9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов", - сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
Потери России за прошедшие сутки:
три самолета;
один вертолет;
пять беспилотных летательных аппаратов;
четыре крылатые ракеты.