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Авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки

  • 10.04.2022, 8:12
  • 6,906
Авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки

Оккупанты проигрывают битву за небо над Украиной.

ВСУ поразили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотников и четыре крылатых ракеты.

"9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено не менее 13 воздушных целей российских оккупантов", - сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Потери России за прошедшие сутки:

три самолета;

один вертолет;

пять беспилотных летательных аппаратов;

четыре крылатые ракеты.

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