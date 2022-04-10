Кадыровцы в очередной раз опозорились в Украине 10.04.2022, 8:36

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Мастера постановок для «ТикТока» выдали бездомного за «украинского разведчика».

Тик-ток войска Рамзана Кадырова не перестают удивлять - на этот раз они переплюнули сами себя в попытке хоть как-то оправдать свои неудачные попытки захватить Мариуполь. Бравые воины захватили "ценного языка", пишет glavred.info.

"Так или иначе, но этот националист решил сдаться Тимуру Ибриеву и его бойцам. Утверждает, что раскаялся, а все его бандеровские убеждения остались в прошлом и выросли непроходимым бурьяном. Он также дал ценную информацию о численности населения, дислокациях и вооружении", - убеждает Кадыров, который и опубликовал ролик.

Все бы ничего, но "разведчика" уже идентифицировали местные жители. Им оказался бездомный, который часто посещал храм ПЦУ в Мариуполе.

"Чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой "героический" контент в Мариуполе. На видео – нуждающийся, у которого проблемы с головой, постоянно бухой. Его мы кормили ежедневно в нашем храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа - то действительно "подвиг", - написал Мариупольский волонтер Кирилл Долимбаев на своей странице в Facebook.

Оказалось, что "кадыровцы" нарисовали "разведчику" тату - летучую мышь - символ разведки. Но дело в том, что летучая мышь - это символ российской разведки.

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