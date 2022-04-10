В Ирпене русские оккупанты порвали и сожгли сотни Библий 10 10.04.2022, 12:28

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Ничего святого.

Российские захватчики уничтожили в Ирпене на Киевщине сотни Библий. Часть из них сожгли, еще часть просто порвали и разбросали.

Пожарище было обнаружено после того, как город освободили от оккупантов. Соответствующее фото опубликовала в Facebook пользовательница соцсети Татьяна Козицкая. Она подчеркнула, что враг вообще не имеет ничего святого.

"Город Ирпень. Сожженные ордой Библиии. Что взять с сатанистов. А российские лже-пастыри благословляют этих бесов на такое. Бесовские слуги, а не слуги Божьи эти люди", – написала она.

Как видно из фото, возле пожарища с сожженными книгами валяются еще десятки порванных Библий.

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