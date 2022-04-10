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Белорусские пограничники устраивают провокации и на литовской границе

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  • 10.04.2022, 12:41
  • 1,042
Белорусские пограничники устраивают провокации и на литовской границе

Литва сообщает о сигнальных ракетах и выстрелах с белорусской стороны.

Вчера вечером на белорусской стороне в районе Шальчининкая была выпущена сигнальная ракета, сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

Еще две ракеты были обнаружены литовскими пограничниками, патрулировавшими Варенский район в темное время суток. В субботу рано утром на белорусской стороне в районе Лаздияйского района, по представленной информации, было произведено 6 одиночных выстрелов из автомата. Сообщается, что литовские пограничники не применяли табельное оружие на границе в минувшие сутки.

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 22 мигранта, которые пытались незаконно попасть в Литву из Беларуси.

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