Бойцы ВСУ показали, как захватывали в плен российского летчика, бомбившего Сирию и Украину 10.04.2022, 15:53

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Александр Красноярцев

Видеофакт.

Украинские бойцы показали, как им удалось захватить в плен под Черниговом российского летчика. Это тот самый военный армии РФ, который несколько лет бомбил детей в Сирии, а затем начал бомбить детей Украины.

5 марта над территорией Украины был сбит вражеский самолет Су-34, выполнявший бомбардировки жилых кварталов Чернигова. Экипаж успел катапультироваться. Штурман вражеского самолета погиб. Летчик был взят в плен.

Им оказался Александр Красноярцев, майор, летчик 1-го класса, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ (аэродром Шагол, г. Челябинск).

Красноярцев – один из «асов» Путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с диктатором Башаром Асадом.

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