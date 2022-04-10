Белорусские силовики со стрельбой задерживали российский военный джип 17 10.04.2022, 15:08

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Видеофакт.

Милиция с применением оружия остановила российский военный джип возле Речицы.

Как стало известно «Флагштоку», вчера, 9 апреля, на трассе М-10 (Гомель-Речица) был принудительно остановлен с применением оружия автомобиль УАЗ зеленого цвета без номерных знаков и с маркировкой российских агрессоров в виде буквы «V».

Причина применения оружия остается неизвестной. Также непонятно, почему рядом с джипом припаркован фургон Белпочты.

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