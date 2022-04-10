Под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажем

Под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажем14
- 10.04.2022, 17:38
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ВСУ сокрушили «Терминатора».
В районе Макарова Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили вертолет российских оккупантов Ми-8.
Фото с обломками сгоревшей машины в своем Facebook опубликовал фотограф Ефрем Лукацкий.
"Фрагменты российского военного вертолета замечены возле Макарова вблизи Киева", - говорится в подписи к фото.
Обратим внимание, что возле обломков вертолета лежат скелеты сгоревших российских летчиков – членов экипажа.
Добавим, что по данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в районе Макарова ВСУ сбили вертолет РФ Ми-8 модификации Терминатор.