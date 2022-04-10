Под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажем 14 10.04.2022, 17:38

22,208

ВСУ сокрушили «Терминатора».

В районе Макарова Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили вертолет российских оккупантов Ми-8.

Фото с обломками сгоревшей машины в своем Facebook опубликовал фотограф Ефрем Лукацкий.

"Фрагменты российского военного вертолета замечены возле Макарова вблизи Киева", - говорится в подписи к фото.

Обратим внимание, что возле обломков вертолета лежат скелеты сгоревших российских летчиков – членов экипажа.

Добавим, что по данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в районе Макарова ВСУ сбили вертолет РФ Ми-8 модификации Терминатор.

ФОТА: FACEBOOK/EFREM.LUKATSKY

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».