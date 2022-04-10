ВСУ показали яркие кадры уничтожения врага 10.04.2022, 19:12

Российских оккупантов взорвали с «фейерверком».

Вооруженные силы Украины нанесли ощутимый урон российским оккупантам. Уничтожена техника и живая сила оккупантов РФ, пишет glavred.info.

Как рассказали в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, позиции врага подверглись очередному артиллерийскому налету.

На опубликованных кадрах запечатлено, как после точного попадания украинских защитников вражескую бронетехнику разорвало на куски.

"Наши воины "поохотились" на несколько единиц боевой техники: танки, бмп и мт-лб российских оккупантов живописно разлетелись по украинскому полю", - говорится в сообщении.

Добавим, что кроме бронетехники враг также понес потери в живой силе.

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