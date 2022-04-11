Украинские бойцы уничтожили на Донбассе российскую батальонно-тактическую группу

Украинские бойцы уничтожили на Донбассе российскую батальонно-тактическую группу9
- 11.04.2022, 9:18
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Командир ликвидирован.
Cилы обороны Украины уничтожили батальонно-тактическую группу
РФ во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области, пишет unian.net.
Командир БТГр вместе со своим начальником штаба был ликвидирован при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов.
Отметим, что в составе уничтоженного подразделения было много участников массовых убийств мирного населения Сирии.