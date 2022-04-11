Выборы во Франции: Макрон опережает Ле Пен почти на 4% 7 11.04.2022, 9:17

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Кандидат, занявший третье место, призвал избирателей во втором туре голосовать за действующего президента.

Первый тур президентских выборов во Франции, состоявшийся в воскресенье, 10 апреля, выиграл действующий лидер республики Эммануэль Макрон. Об этом свидетельствуют результаты обработки более 99% бюллетеней.

Макрон, представляющий партию «Вперед, республика!», набрал 27,6 %% голосов избирателей. Во втором туре, который состоится 24 апреля, он сразится с кандидаткой от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она получила 23,4% голосов.

Третье место занял лидер крайней левой партии Жан-Люк Меланшон с 21,7%. Он уже призвал своих сторонников во втором туре не отдавать свои голоса Ле Пен.

Явка составила 73,3% - это самый низкий показатель за последние 20 лет для первого тура выборов.

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