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Шведские ученые нашли необычный способ получать топливо из СО2

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  • 11.04.2022, 9:49
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Шведские ученые нашли необычный способ получать топливо из СО2

Открытие сделала группа ученых Лундского университета.

Ученые заявляют, что в своей разработке используют несколько материалов, поглощающие свет солнца, которые в дальнейшем потребляют его солнечную энергию для преобразования в СО2, пишет rusjev.net со ссылкой на портал swedinfo.

Спектроскопическим методом, в котором используются ультракороткие импульсные лазеры, ученые верно установили происходящее в этой реакции. Они подробнее ознакомились с двухмерными и трехмерными органическими телами, имеющими название COF — ковалентный органический каркас, очень хорошо поглощающий солнечный свет. Соединив COF с каталитическим комплексом, ученым удалось без вспомогательной энергии преобразовать СО2 в монооксид углерода.

По мнению специалистов, это открытие может послужить в дальнейшем решению вопроса снижения попадания вредных газов в атмосферную среду.

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