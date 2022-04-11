В Латвии по подозрению в шпионаже задержали белоруса 3 11.04.2022, 11:59

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Он снимал военные объекты на камеру.

Латвийские спецслужбы по подозрению в шпионаже задержали 15 февраля белоруса, сообщает портал delfi.

По данным разведки, белорус получал информацию о военных объектах Латвии и объектах критической инфраструктуры, в том числе нелегально снимая их на камеру. Все это, по мнению ведомства, он делал в интересах белорусских спецслужб.

В отношении гражданина Беларуси завели уголовное дело по ч.1 ст. 85 УК Латвии (незаконный сбор нераскрытой информации в целях передачи или передачи иностранному государству или иностранной организации непосредственно или через иное лицом или за незаконный сбор или передачу иной информации иностранной разведке от ее имени непосредственно или через другое лицо). Максимальная санкция по этой статье — до десяти лет лишения свободы с испытательным сроком до трех лет.

В ходе следствия изъяли технику обвиняемого. Задержанный находится под стражей.

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