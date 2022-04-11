В визовых центрах Беларуси не иссякают очереди 2 11.04.2022, 12:10

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Как сейчас открывают визы?

С 3 апреля на границе началась легкая «движуха» (отменены «ковидные» ограничения с белорусской стороны). В Бресте, в визовом сервис-центре на ул. Московской, 208а, тоже не скучно. В течение дня там не иссякает очередь желающих получить разрешение на выезд за Буг, пишет журналист «Вечернего Бреста» Сергей Мощик.

По подающим документы можно изучать географию страны и Западной Европы. Брестчане, витебчане, гродненцы, минчане устремились в Польшу, Литву, Венгрию, Францию… У каждого свои дела. Дальнобойщики, электрики, строители, айтишники едут заработать в других странах. Кто-то подается «просто, чтобы была виза, ведь дешевле не будет».

«Шаманы» берут по 500 рублей…»

Вот мужчина пришел первый раз и спрашивает, что к чему. Консультант показывает на стенде телефоны и электронную почту, куда можно обращаться. От стоящих в очереди сразу масса советов.

– Это все фигня, – говорит один из них. – Там тебе ничем не помогут… Долго будешь ждать.

– Да я слышал, что «шаманы» уже по 500 рублей берут, – вступает в разговор новичок. – Ну и что делать?

Рядом на стене – вывеска: «Компания «VFS. Global» (сайт, где можно зарегистрироваться, подать заявку на визу) не вовлечена в процесс принятия решения о выдаче или отказе в визе и не может повлиять на время обработки визового заявления».

Если верить публикациям и откликам в интернете, то ситуация сложилась следующая. Некоторые считают, что зарегистрироваться в визовых центрах невозможно, нужно обращаться к услугам агентств, которые на фоне ажиотажа взвинтили цены. Те, кто оформил документы, поясняют, что туристические агентства заключают договоры с клиентами, берут деньги и дальше передают список «айтишнику».

Тот с помощью специальных скриптов записывает людей в очередь и за это получает плату. Опять же, если верить интернету, за такую работу программист берет примерно по 40 долларов с человека. И все равно спрос на получение визы большой. По некоторой информации, один такой программист в день регистрирует около… 200 человек. Правда, удостовериться в обоснованности таких сведений могут разве что компетентные органы. Ну и знатоки утверждают, что еще в январе услуги по записи на визу обходились в 50-70 рублей с человека. За дни «лихорадки» цена подобных услуг выросла в 10-12 раз.

Понятно, что говорить открыто об этом никто не хочет. Даже на условиях анонимности. Хотя завсегдатаи визового центра на Московской в Бресте тоже не скрывают, что цены сильно изменились. Сразу заметим, что речь идет в основном о рабочих визах. Туристические Польша пока не оформляет.

Какова стоимость виз?

Впрочем, изучить цены можно, например, на сайте визового центра на проспекте Машерова, 52, в областном центре. Жмем «Польские визы». Рабочая на 365 дней – 500-1200 белорусских рублей. Сезонная – 500-750 рублей. Гуманитарная – 500. Туристическая – 120. Последнюю временно не оформляют (до 7 апреля). Также заявки на литовские визы не принимаются до 21 апреля.

«Нужно как-то зарабатывать…»

Впрочем, «счастливчиков», которые подались на визу в «центральном» визовом центре на Московской, 208а, немало. Вот что они рассказали.

Молодой человек по имени Никита признался, что оформление всех документов обошлось в тысячу рублей. Визу открывает первый раз, чтобы работать в Польше электриком. Впрочем, о высокой стоимости не жалеет. Мол, дешевле все равно не будет. Платить пришлось за все, начиная с приглашения работодателя. И да, все делал через агентство. Плюс в том, что не имел никакой мороки. Заплатил деньги и получил пакет документов.

Алексей приехал из Витебска. Сначала обратился в Минск, но «распределили» в Брест.

– Открываю годовую визу для работы, – рассказал собеседник. – Раньше трудился в Литве и Латвии, на стройке… Да, все делал через агентство. Польскую визу оформляю первый раз. Собрал все необходимое: приглашение, анкету, паспорт, фото, страховку… Цены действительно выросли. Раньше укладывался в 300 рублей (за все). Думаю, сейчас выйдет гораздо больше. Хотя в целом пока все устраивает. Работодатель платит нормально, иначе бы не ездил.

Брестчанин Андрей выскочил из центра довольный. Сдал документы на визу «Business Harbour». Стоимость – 500 рублей. Программа «Poland. Business Harbour» – комплекс услуг, который позволяет фрилансерам, стартапам, малым и средним, а также крупным предприятиям оперативно прибыть в Польшу. Молодой человек, по его словам, «сильно не парился», все вопросы решала компания, где работает. Была групповая подача, так что никаких проблем. Надеется, что первая послековидная поездка принесет лишь положительные эмоции.

Тем временем поток входящих и выходящих, ожидающих в очереди не иссякает, хоть дело к обеду. Вот пара из Борисова. Муж признается, что пока цель получить визу, чтобы она была в принципе. Собеседник уверен, что цены взлетели из-за большого потока желающих. Ну и каждый хочет заработать, начиная с записи.

– Специально ехал 430 километров, – говорит борисовчанин. – В Минске все «забито». И да, агентство сделало все документы. Честно говоря, даже не знаю, во сколько все обошлось. Делал через друга. Теперь ему должен определенную сумму.

Приятной новостью поделился на выходе из здания брестчанин Виктор. Он дальнобойщик, забрал венгерскую визу. Рассказал, что ни с какими агентствами не связывался. Оформление визы для него – обычная процедура один раз в год.

– Переживал, что не откроют, но все нормально, – улыбается Виктор. – Последние две визы были чешские. При оформлении венгерской не было никаких проблем и «подводных камней». В том числе с регистрацией. Теперь переживаю о другом – безопасности на дорогах. Последние две поездки были из разряда «не очень». Хотя что делать, нужно как-то зарабатывать…

Во Францию – рекламировать бренды

Гродненчанка Ольга собралась во Францию. Несмотря на наличие польского консульства в родном городе, пришлось добираться в Брест.

– Действительно, самой зарегистрироваться не получилось, – призналась девушка. – А вообще работу за границей нахожу сама, через интернет. Подаю свою кандидатуру. Они присылают приглашение. С ним пошла в визовый центр в Гродно. Там собрала пакет документов, оформила страховку. В итоге меня зарегистрировали на Брест. В Гродно очень большая очередь.

Что можете сказать по ценам?

– О-о, в разных агентствах разные цены. Я слышала, что от 200 до 700 рублей берут. Мне повезло. Муж часто ездит за границу, и со скидкой вышло 240 рублей (регистрация) плюс страховка. Ну и так, по мелочам… Почему бы не поехать? Я работала даже в ковидные времена, а сейчас все ограничения сняты.

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