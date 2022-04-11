Белорусские рабочие продолжают покидать предприятия 2 11.04.2022, 13:48

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Больше всего уволившихся и уволенных — в Минской области.

В стране посчитали списочную численность персонала на флагманах. Также стала известна динамика занятости на крупных и средних предприятиях, пишет сайт banki24.by.

Среднесписочная численность работников – это показатель, который используют при вычислении средней зарплаты. На регулярной основе (каждый месяц) о численности отчитываются организации, которые принято относить к крупным и средним (флагманы).

В Беларуси данные о списочной численности выходят с определенным лагом от завершения отчетного периода. До конца апреля самой свежей является информация за 2 месяца.

По итогам января-февраля 2022 года среднесписочная численность работников на флагманах составила 2,563 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество работников упало на 4% (таковы оценки Белстата).

Среднесписочную численность в РБ рассчитывают исходя из количества работников списочного состава за исключением:

работников, не явившихся на работу, неявки которых оформлены листками нетрудоспособности или справками о временной нетрудоспособности;

работников, которым предоставлялись отпуска без сохранения зарплаты (кроме находящихся в отпусках по инициативе нанимателя);

некоторых иных временно отсутствующих работников.

Здесь и далее среднесписочная численность работников приводится без работников в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Списки работников флагманов сократились относительно прошлого года во всех областях и в Минске. По Минску снижение составило наибольшую величину – 4,9%.

В областях динамика к 2021 году была следующей: Брестская – минус 3,5%, Витебская – минус 3,7%, Гомельская – минус 3,5%, Гродненская – минус 4,2%, Минская – минус 3,5%, Могилевская – минус 4,4%.

В абсолютном выражении среднесписочная численность работников флагманов сократилась на 107,3 тыс. человек по стране, из которых 29 тыс. пришлось на Минск.

В областях уменьшение численности в 2022-м по сравнению с 2021-м было таково: Брестская – 13 тыс., Витебская – 11,7 тыс., Гомельская – 13,8 тыс., Гродненская – 12,5 тыс., Минская – 14,8 тыс., Могилевская – 12,6 тыс.

У флагманов промышленности численность упала на 3,7%, строительства – на 8,8%, оптовой торговли – на 3,3%, розничной торговли – на 3,6%, транспорта и логистики – на 5,9%, сектора HoReCa (гостиницы и рестораны) – на 3,7%, операций с недвижимостью – на 7,5%, образования – на 3,5%, здравоохранения – на 2,3%.

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