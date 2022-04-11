Военные РФ остаются в Гомельской области 11.04.2022, 15:35

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По словам местных жителей, они признают большие потери на войне.

Гомельчане продолжают фиксировать военных РФ на улицах города. О чем они говорят:

- Резню в Буче орки признают, но списывают все на якобы наводчиков. Мародёрство тоже признают, списывают все на воспитание. Сказали, что у них уже нет выбора, поедут мстить за своих. Очень много орков полегло, тоже признают, — рассказывает «Флагштоку» читатель.

Ранее сообщалось, что, со слов российских военных, у них «отпуск» до 10 апреля, а после на «службу».

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