Военные РФ остаются в Гомельской области
- 11.04.2022, 15:35
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По словам местных жителей, они признают большие потери на войне.
Гомельчане продолжают фиксировать военных РФ на улицах города. О чем они говорят:
- Резню в Буче орки признают, но списывают все на якобы наводчиков. Мародёрство тоже признают, списывают все на воспитание. Сказали, что у них уже нет выбора, поедут мстить за своих. Очень много орков полегло, тоже признают, — рассказывает «Флагштоку» читатель.
Ранее сообщалось, что, со слов российских военных, у них «отпуск» до 10 апреля, а после на «службу».