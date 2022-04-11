Российские офицеры собственноручно пристреливают своих раненых солдат 11.04.2022, 15:46

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Именно по этой причине многие оккупанты сдаются в плен ВСУ.

Российские оккупанты не только разворачивают мобильные крематории на территории Украины, чтобы скрыть свои реальные потери – они собственноручно пристреливают своих раненых солдат.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью LB.

Так, она общалась с военнопленными РФ, добровольно сдавшимися в плен украинским военным. Один россиянин рассказал, что однажды они попали в засаду – что-то взорвалось, и все разбежались. Собралась вместе только одна танковая часть.

Когда их командир, подполковник, увидел раненого в ногу солдата, он просто застрелил его со словами: "Раненных лошадей пристреливают". Именно после этого солдат понял, что надо бежать, что и сделал, когда наступила ночь. Событие произошло 25 февраля, а 1 марта он зашел в какой-то город, увидел украинский флаг и сдался местным жителям.

Кроме этого, российский военнопленный подтвердил информацию о мобильных крематориях, перемещающихся с места на место и сжигающих тела российских солдат. Также были случаи, когда россияне давили своих же танками, поскольку не оставалось выхода, кроме идти вперед, иначе их бы застрелили.

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