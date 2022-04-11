ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ подполковника Савинова

ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49-й общевойсковой армии РФ подполковника Савинова13
- 11.04.2022, 17:45
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Савинов тоже воевал в Сирии в 2015-2016 годах.
Украинские военные ликвидировали российского подполковника Вячеслава Савинова – заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии и начальника артиллерийской разведки 49-й общевойсковой армии РФ.
Об этом сообщают «Факты».
Информацию о смерти оккупанта подтвердили в России, обнародовав ответное сообщение на сайте Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего училища ракетных войск и артиллерии.
Известно, что Савинов также воевал в Сирии в 2015-2016 годах.