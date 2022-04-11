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Российские военные безуспешно штурмовали Северодонецк

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  • 11.04.2022, 20:35
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Российские военные безуспешно штурмовали Северодонецк

Оккупанты пытались продвинуться вглубь территории Украины.

Сегодня российские захватчики пытались штурмовать город Северодонецк Луганской области, но успеха не имели. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели», — говорится в сводке Генштаба.

В Пентагоне предполагают, что российские оккупационные войска могут осуществить наступление из Изюма на Днепр, чтобы попытаться захватить областной центр.

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