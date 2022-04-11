Российские военные безуспешно штурмовали Северодонецк 8 11.04.2022, 20:35

10,298

Оккупанты пытались продвинуться вглубь территории Украины.

Сегодня российские захватчики пытались штурмовать город Северодонецк Луганской области, но успеха не имели. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели», — говорится в сводке Генштаба.

В Пентагоне предполагают, что российские оккупационные войска могут осуществить наступление из Изюма на Днепр, чтобы попытаться захватить областной центр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».