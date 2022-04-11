Российские военные безуспешно штурмовали Северодонецк

Российские военные безуспешно штурмовали Северодонецк8
- 11.04.2022, 20:35
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Оккупанты пытались продвинуться вглубь территории Украины.
Сегодня российские захватчики пытались штурмовать город Северодонецк Луганской области, но успеха не имели. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели», — говорится в сводке Генштаба.
В Пентагоне предполагают, что российские оккупационные войска могут осуществить наступление из Изюма на Днепр, чтобы попытаться захватить областной центр.