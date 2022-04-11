Российские оккупанты ездят по Беларуси на угнанных в Украине автомобилях 2 11.04.2022, 21:33

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Фотофакт.

В апреле в Гомельской области неоднократно замечали гражданские автомобили без номерных знаков и с нарисованными буквами «V». «Наша Нiва» разбиралась, кому могут принадлежать эти машины и откуда они взялись на наших дорогах.

Еще до начала войны в Украине на территории Беларуси было много российской восковой техники, которая, как утверждали тогда, приехала на учения. Среди траспортных средств встречались легковые авто, джипы и микроаутобусы, принадлежавшие российским силовым структорам. Они чаще всего были с номерами, а сам автопарк состоял из УАЗиков, ГАЗелей.

Однако после отступления российской армии на Киевском и Черниговском направлении на дорогах Беларуси начали появляться гражданские автомобили без номерных знаков, с разных сторон обозначенные латинской буквой «V». Никаких других меток, которые могли бы свидетельствовать о том, что этот транспорт принадлежит армии РФ, — нет. Раньше автомобилей таких марок и моделей (KIA, Honda, BMW) в арсенале российской армии не было видно.

Машины без номерных знаков двигались как в колоннах в сопровождении белорусских органов (подобно транспорту МЧС), так и отдельно.

Если внимательно присмотреться к технике, которая двигалась в колонне под сопровождением, то можно заметить несколько грузовиков, брендированных рекламой на украинском языке. В частности, в колонне были грузовики с надписями «Гаврилівські курчата».

Автомобили с буквой «V» были замечены и во время движения без организованной колонны. Все они были без номеров.

Отметим, что, согласно правилам дорожного движения Беларуси, запрещается участие в дорожном движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков. Нарушителей ждет штраф в размере от 10 до 20 базовых.

Несмотря на это, российские военные и раньше не придерживались ПДД. Фото российского УАЗ Patriot без номеров «Нашей Ніве» присылали еще в марте.

«Наша Ніва» верифицировала место, где находился один из таких автомобилей. Внедорожник BMW (на снимке ниже) на какое-то время оставили на парковке у жилого дома на одной из улиц Гомеля.

Информация о том, что российские военные воруют автомобили, неоднократно появлялась в ряде украинских СМИ. Например, 22 марта, глава Сумской областной военной администрации рассказывал, что на территории области были случаи незаконного завладевания транспортными средствами украинцев. Краденые автомобили использовали в том числе диверсионно-разведывательные группы. Однако, как видно, часть «трофейных» машин в итоге оказалась на территории Беларуси.

Помимо очевидных нарушений ПДД, возникают другие юридические вопросы. На основании каких документов этот транспорт попал в Беларусь? Кто в таком случае вообще контролирует ситуацию на украинско-белорусской границе? Каким образом будет происходить легализация транспорта, который не прошел таможенную очистку и т.д. Есть ли гарантия, что со временем эти авто не попадут в продажу в Беларуси и простой человек не станет собственником авто, которое находится в розыске?

Также остается неясным, кто будет выплачивать компенсацию пострадавшим, если вдруг такое авто попадет в ДТП, как белорусские гаишники смогут найти нарушителя, если автомобиль движется без номерных знаков и т.д.

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