Глава Минздрава Беларуси согласовал кандидатов на ряд должностей
- 11.04.2022, 22:35
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Согласованы кандидатуры главных санврачей и главврачей больниц и поликлиник.
Глава Минздрава Дмитрий Пиневич согласовал кандидатов на должности проректора в ВГМУ, главных санврачей и главврачей больниц и поликлиник.
Среди них:
Елена Асирян, назначенная проректором по научно-исследовательской работе Витебского медуниверситета;
Александр Сачковский, главврач Пинской ЦБ;
Виталий Войтов, главврач 39-й поликлиники Минска;
Кристина Горчинская, главврач Сеннинской ЦРБ.
Елене Асирян поставлен ряд задач, сообщает пресс-служба Минздрава:
изменить отношение к науке практического звена здравоохранения;
привлечение специалистов-практиков к разработке научных работ;
в течение 5 лет изменить процентное соотношение остепененности в пользу молодых кадров;
разработка совместных научных программ между медуниверситетами.