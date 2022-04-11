Глава Минздрава Беларуси согласовал кандидатов на ряд должностей 11.04.2022, 22:35

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Дмитрий Пиневич

Согласованы кандидатуры главных санврачей и главврачей больниц и поликлиник.

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич согласовал кандидатов на должности проректора в ВГМУ, главных санврачей и главврачей больниц и поликлиник.

Среди них:

Елена Асирян, назначенная проректором по научно-исследовательской работе Витебского медуниверситета;

Александр Сачковский, главврач Пинской ЦБ;

Виталий Войтов, главврач 39-й поликлиники Минска;

Кристина Горчинская, главврач Сеннинской ЦРБ.

Елене Асирян поставлен ряд задач, сообщает пресс-служба Минздрава:

изменить отношение к науке практического звена здравоохранения;

привлечение специалистов-практиков к разработке научных работ;

в течение 5 лет изменить процентное соотношение остепененности в пользу молодых кадров;

разработка совместных научных программ между медуниверситетами.

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