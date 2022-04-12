Возле Новоайдара ВСУ накрыли склад оккупантов: уничтожено более 40 единиц техники и 50 тонн боекомплектов

Возле Новоайдара ВСУ накрыли склад оккупантов: уничтожено более 40 единиц техники и 50 тонн боекомплектов2
- 12.04.2022, 10:47
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О деталях рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
ВСУ нанесли российским оккупантам новые потери в Луганской области.
О деталях рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24tv.ua.
Возле Новоайдара артиллерией ВСУ накрыли склад с боеприпасами. Он взрывался 2,5 часа. Точный удар врагу нанесла 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
Уничтожено более 40 единиц техники и более 50 тонн боекомплектов российских оккупантов, уточняет informnapalm.
«По фото, которые мы уже сегодня получили, видим, что склад был не малый. После каждого удачного удара нашими военными, на 1 – 2 дня откладывается их наступление. Ибо без резервов там нечего наступать», – сказал Гайдай.
В то же время Гайдай сообщил, что, несмотря на подавляющее большинство оккупантов, украинские военные отбивают каждое наступление и каждую атаку россиян.
«У нас разная мотивация. Орки – захватчики. У наших защитников мотивация – их родители, жены, дети», – сказал глава Луганской ОВА.