«Я в отказ сегодня ушел, фаршем быть не хочу»3
- 12.04.2022, 11:09
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Российский оккупант из разбитого полка отказывается воевать в Украине.
Российский оккупант в телефонном разговоре с родными заявил, что отказался выполнять боевые задания и не намерен в дальнейшем участвовать в войне против Украины.
Об этом захватчик рассказал в телефонном разговоре, который перехватило СБУ.
Солдат из Краснодарского края РФ сказал, что ему надоело «сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать».
Он рассказал, что его в его полку осталось в живых около 150 человек и 130 из них тоже стали «отказниками».