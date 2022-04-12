«Я в отказ сегодня ушел, фаршем быть не хочу» 3 12.04.2022, 11:09

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Российский оккупант из разбитого полка отказывается воевать в Украине.

Российский оккупант в телефонном разговоре с родными заявил, что отказался выполнять боевые задания и не намерен в дальнейшем участвовать в войне против Украины.

Об этом захватчик рассказал в телефонном разговоре, который перехватило СБУ.

Солдат из Краснодарского края РФ сказал, что ему надоело «сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ниче не можем сделать».

Он рассказал, что его в его полку осталось в живых около 150 человек и 130 из них тоже стали «отказниками».

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