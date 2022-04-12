Очереди грузовиков на белорусской границе почти исчезли 2 12.04.2022, 11:51

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С 9 апреля начали действовать санкции ЕС в отношении белорусских и российских автоперевозчиков.

Очереди грузовиков на выезд из Беларуси в страны ЕС практически исчезли. По данным ГПК на 10 утра, в пункте пропуска «Котловка» ожидают выезда 250 машин, а в «Беняконях» — 50.

Вчера на то же время очередь на выезд в Литву составляла около 650 машин. При этом за сутки перед «Каменным Логом» не осталось очередей из грузовиков.

С 9 апреля начали действовать санкции ЕС в отношении белорусских и российских автоперевозчиков. Им запрещено въезжать на территорию Евросоюза. За выходные исчезли очереди на выезд в направлении Латвии и Польши.

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