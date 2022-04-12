Момент взрыва на предприятии в Барановичах попал на видео 4 12.04.2022, 12:51

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Сдетонировала бомба.

В субботу 9 апреля в 16.58 в МЧС поступило сообщение, что в здании цеха УП «Брествторчермет», в машине по прессованию металлолома взорвался неизвестный предмет.

Предположительно сдетонировала авиабомба времен войны. Работники предполагают, что снаряд мог быть завезен на базу вместе с металлоломом из Кобрина, пишет intex-press.by.

К счастью, пострадавших нет.

Тем не менее, взрыв был не слабый – в здании предприятия повреждены окна, повреждены пресс-ножницы и ограждающие конструкции здания цеха, сообщают в правоохранительных органах.

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