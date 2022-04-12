В Польше в грузовике нашли контрабандные сигареты из Беларуси на $2,3 миллиона 3 12.04.2022, 14:32

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Фотофакт.

В Польше возле Белостока в грузовике нашли контрабандные сигареты на $ 2,3 млн — около 700 тысяч пачек с белорусскими акцизными марками. Он приехал из Литвы. Водителем оказался 39-летний польский гражданин. Контрабанда в грузовике была спрятана за дровами, сообщает podlaski.strazgraniczna.pl.

Возбуждено уголовное дело. Водителя арестовали на три месяца, ему грозит до 10 лет заключения.

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