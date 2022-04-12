CNN: Большая колонна военной техники РФ движется в сторону Донбасса 12.04.2022, 15:15

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Ее заметили в Ростовской области.

На фоне информации о масштабном наступлении оккупантов на Донбасс, Россия направила в сторону восточных регионов Украины большую колонну военной техники. Ее заметили в Ростовской области.

Об этом сообщает CNN.

Издание геолоцировало видео, которое днем ранее появилось в социальных сетях. На нем была запечатлена большая колонна российской военной техники. Она находилась возле Матвеева Кургана, населенного пункта в Ростовской области.

"Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса", - сообщает CNN.

Россия продолжает накапливать силы на Донбассе и возле его границ.

Издание также приводит слова советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, который вчера сказал, что битва за Донбасс де-факто уже началась.

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