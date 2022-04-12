В РНПЦ Гомеля привезли военных РФ с признаками радиационного облучения 8 12.04.2022, 15:35

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Они находятся на специализированном обследовании.

Источник «Флагштока» сообщает, что в РНПЦ Гомеля вновь завезли военнослужащих РФ.

«В РНПЦ на текущий момент находятся 22 военнослужащих РФ, предположительно, 2 имеют симптомы радиационного облучения. Они находятся на специализированном обследовании».

Военных РФ обслуживают белорусские специалисты.

Ранее издание сообщало, что медицинский персонал РФ покинул медучреждение на прошлой неделе.

Напомним, российские военные получили облучение, когда рыли окопы в Чернобыльском лесу.

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