закрыть
12 апреля 2022, вторник, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские десантники показали фото уничтоженного подразделения россиян

2
  • 12.04.2022, 17:13
  • 4,766
Украинские десантники показали фото уничтоженного подразделения россиян
Фото: AFP

Боевики были уничтожены во время боя в Донецкой области.

В ходе боев за Донбасс украинские десантники уничтожили подразделение рашистов из террористических "республик" ОРДЛО.

Фото уничтоженных боевиков опубликовало в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Эти боевики были уничтожены во время боя в Донецкой области силами 25-ой отдельной бригады ДШВ (Днепропетровская область).

Осторожно! Кадры содержат элементы 18+ и не рекомендуются людям с неустойчивой психикой!

Фото можно посмотреть здесь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип