Украинские десантники показали фото уничтоженного подразделения россиян 2 12.04.2022, 17:13

4,766

Фото: AFP

Боевики были уничтожены во время боя в Донецкой области.

В ходе боев за Донбасс украинские десантники уничтожили подразделение рашистов из террористических "республик" ОРДЛО.

Фото уничтоженных боевиков опубликовало в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Эти боевики были уничтожены во время боя в Донецкой области силами 25-ой отдельной бригады ДШВ (Днепропетровская область).

Осторожно! Кадры содержат элементы 18+ и не рекомендуются людям с неустойчивой психикой!

Фото можно посмотреть здесь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».