«Насилуй и мне не говори»: жена российского оккупанта призвала мужа издеваться над украинками 12.04.2022, 17:32

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Аудио.

Жена российского оккупанта призывает своего мужа насиловать украинских женщин. Об этом свидетельствует телефонный разговор, который перехватила Служба безопасности Украины.

Во время разговора россиянка прямым текстом говорит своему мужчине, который участвует в захватнической войне против Украины, осуществлять сексуальное насилие в отношении украинок.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорит женщина своему мужу-захватчику.

Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине, отметили в ведомстве.

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