Под Запорожьем россияне обстреляли село фосфорными бомбами

Под Запорожьем россияне обстреляли село фосфорными бомбами1
- 12.04.2022, 20:50
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Фотофакт.
Российские оккупанты обстреляли Запорожскую область фосфорными боеприпасами - под ударом оказалось село Новояковлевка Ореховского района.
Об этом сообщила пресс-служба Комышуванской территориальной общины.
Обстрел произошел в ночь на 12 апреля, однако благодаря дождевой погоде пожар не произошел - раненых и погибших нет.
Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол с 1977 г.) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.