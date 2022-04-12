Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине

Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине1
- 12.04.2022, 22:21
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В районе Донецка, Волновахи и Мариуполя продолжаются ожесточенные бои.
Новая карта боевых действий в Украине от 12 апреля, которая показывает, что оккупанты пытаются давить на Харьковском направлении, атаковать Николаев и штурмовать Мариуполь.
Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в своем Twitter.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 12, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/dJP4dBAWon
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kEVfIgRDKd
Так, из карты следует, что враг старается развивать наступление под Изюмом, чтобы окружить украинские войска на Донбассе. Кроме того, он оказывает огневое воздействие на ВСУ на севере Луганской области.
В районе Донецка, Волновахи и Мариуполя продолжаются ожесточенные бои.
Со стороны Мелитополя россияне рвутся в сторону Запорожья, чтобы обезопасить свою группировку под Херсоном, сосредоточенную на Левом берегу Днепра.
А тем временем ВСУ наносят по оккупантам удары со стороны Николаева и Днепра, чтобы выбить врага с Правобережной Украины и освободить Херсон.