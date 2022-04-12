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Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине

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  • 12.04.2022, 22:21
  • 6,220
Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине

В районе Донецка, Волновахи и Мариуполя продолжаются ожесточенные бои.

Новая карта боевых действий в Украине от 12 апреля, которая показывает, что оккупанты пытаются давить на Харьковском направлении, атаковать Николаев и штурмовать Мариуполь.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в своем Twitter.

Так, из карты следует, что враг старается развивать наступление под Изюмом, чтобы окружить украинские войска на Донбассе. Кроме того, он оказывает огневое воздействие на ВСУ на севере Луганской области.

В районе Донецка, Волновахи и Мариуполя продолжаются ожесточенные бои.

Со стороны Мелитополя россияне рвутся в сторону Запорожья, чтобы обезопасить свою группировку под Херсоном, сосредоточенную на Левом берегу Днепра.

А тем временем ВСУ наносят по оккупантам удары со стороны Николаева и Днепра, чтобы выбить врага с Правобережной Украины и освободить Херсон.

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