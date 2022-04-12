США представили отчет по правам человека в Беларуси 1 12.04.2022, 22:44

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Нелегитимные власти на всех уровнях действуют безнаказанно по указанию Лукашенко.

Госдеп США представил ежегодный страновой отчет по правам человека в 2021 году. В части, касающейся Беларуси, говорится об имеющейся информации о том, что силовые структуры «агрессивно, намеренно и регулярно совершают злоупотребления для подавления политического инакомыслия и репрессий в отношении правозащитников, активистов гражданского общества, журналистов и других лиц».

Также в отчете говорится о целенаправленной организации въезда в страну тысяч мигрантов и связанном с ним миграционном кризисе, о чем писали «заслуживающие доверия СМИ».

Существенные проблемы в области прав человека, среди прочего, включали достоверные сообщения о:

незаконных или произвольных убийствах со стороны силовиков;

пытках в местах заключения и случаях жестокого обращения;

тяжелых и опасных для жизни условиях содержания в тюрьмах;

произвольных арестах и задержаниях;

политически мотивированных репрессиях;

серьезных проблемах с независимостью судебной системы;

произвольном или незаконном вмешательстве в частную жизнь;

серьезные ограничения свободы слова и СМИ;

серьезные ограничения свободы интернета;

существенное вмешательство в свободу мирных собраний и свободу ассоциации;

ограничения свободы передвижения и права покидать страну;

принудительное возвращение и жестокое обращение с мигрантами и просителями убежища и других.

«Власти на всех уровнях в целом действовали безнаказанно по указанию Лукашенко и регулярно не предпринимали мер по преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека», — заявляют авторы отчета.

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