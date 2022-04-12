США представили отчет по правам человека в Беларуси

США представили отчет по правам человека в Беларуси1
- 12.04.2022, 22:44
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Нелегитимные власти на всех уровнях действуют безнаказанно по указанию Лукашенко.
Госдеп США представил ежегодный страновой отчет по правам человека в 2021 году. В части, касающейся Беларуси, говорится об имеющейся информации о том, что силовые структуры «агрессивно, намеренно и регулярно совершают злоупотребления для подавления политического инакомыслия и репрессий в отношении правозащитников, активистов гражданского общества, журналистов и других лиц».
Также в отчете говорится о целенаправленной организации въезда в страну тысяч мигрантов и связанном с ним миграционном кризисе, о чем писали «заслуживающие доверия СМИ».
Существенные проблемы в области прав человека, среди прочего, включали достоверные сообщения о:
незаконных или произвольных убийствах со стороны силовиков;
пытках в местах заключения и случаях жестокого обращения;
тяжелых и опасных для жизни условиях содержания в тюрьмах;
произвольных арестах и задержаниях;
политически мотивированных репрессиях;
серьезных проблемах с независимостью судебной системы;
произвольном или незаконном вмешательстве в частную жизнь;
серьезные ограничения свободы слова и СМИ;
серьезные ограничения свободы интернета;
существенное вмешательство в свободу мирных собраний и свободу ассоциации;
ограничения свободы передвижения и права покидать страну;
принудительное возвращение и жестокое обращение с мигрантами и просителями убежища и других.
«Власти на всех уровнях в целом действовали безнаказанно по указанию Лукашенко и регулярно не предпринимали мер по преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека», — заявляют авторы отчета.