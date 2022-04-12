Спецслужбы Литвы рассказали, кого может попытаться завербовать белорусская разведка 1 12.04.2022, 22:54

5,506

Разведчиков интересуют не только те, кто имеет доступ к секретной информации или занимает высокие посты.

Белорусские и российские спецслужбы предпринимают более активные действия по вербовке литовских граждан, прибывающих в Россию и Беларусь. Об этом предупредил 12 апреля Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы, сообщает Delfi.

Разведка предупреждает, что среди основных объектов вербовки — лица, имеющие возможность регулярно посещать Россию или Беларусь.

ДГБ отмечает, что белорусскую и российскую разведки интересуют все, «кого они могут завербовать». Затем агенты могут быть использованы для сбора визуальной информации, распространения пропаганды, связи и поддержки других операций.

Для установления контакта службы могут принимать такие меры, как моделирование инцидента с правоохранительными, миграционными или иными органами, конфликты с преступниками, угрозы ограничения доступа в Россию или Беларусь по бюрократическим причинам.

Ранее о высоком риске вербовки предупредила своих граждан, путешествующих в Беларусь и Россию, Служба госбезопасности Латвии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».